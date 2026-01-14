Milano 9:46
45.691 +0,36%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:46
10.172 +0,34%
25.419 0,00%

GOLD del 13/01/2026

Finanza
GOLD del 13/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio

Discesa moderata per il metallo giallo, che chiude la giornata del 13 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,24% rispetto alla seduta precedente.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'oro rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4.637,6. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4.496,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4.778,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
