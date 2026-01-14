Oro vola a 4.647 dollari: nuovo massimo di tutti i tempi

(Teleborsa) - L'oro continua ad aggiornare i suoi record storici
e punta dritto verso i 5.000 dollari l'oncia, in risposta alle rinnovate tensioni geopolitiche
, al contesto di incertezza
che caratterizza l'inizio del 2026 ed alle prospettive della politica monetaria
. Il primo fattore rialzista resta comunque la domanda, soprattutto gli acquisti delle banche centrali
ed i consistenti flussi di denaro sugli ETF
.
Questa mattina, durante gli scambi asiatici, il prezzo spot dell'oro
ha toccato un nuovo record storico di 4.640,13 dollari
l'oncia, in rialzo dell'1% rispetto alla vigilia, mentre il future sul gold
in consegna a febbraio 2026 ha testato un massimi di 4.647,29 dollar
i, per poi assestarsi a 4.643,86 USD/oncia, mantenendo un rialzo dell'1%. La forza dell'oro ha coinvolto anche l'argento
che addirittura sale di oltre il 6% a 91,68 dollari l'oncia, rispetto ad un picco raggiunto a 91,79.
A sostenere il metallo prezioso concorre la sua natura di bene rifugio
. L'anno è iniziato infatti con rinnovate tensioni geopolitiche
: dall'arresto del dittatore venezuelano Nicolas Maduro
alla questione della Groenlandia
, su cui il presidente Donald Trump vuole mettere le mani, senza dimenticare le violente proteste in Iran
, che hanno già provocato 12.000 vittime.
E' tornata alla ribalta anche la questione dell'indipendenza della Federal Reserve
a seguito dell'attacco "mascherato" al Presidente Jerome Powell
, posto sotto indagine penale da parte del Dipartimento di Giustizia americano per la questione dei fondi spesi per l'ammodernamento della sede della banca centrale a New York. E sebbene Trump si sia detto estraneo alle indagini, tutto fa pensare che i togati a stelle e strisce si siano mossi a seguito di pressioni politiche. Tanto che Powell ha ricevuto il pieno sostegno da parte degli ex colleghi della Fed e dei presidenti delle più importanti banche centrali del mondo.
Altro fattore che sta facendo lievitare il prezzo dell'oro e deprezzare i dollaro è la prospettiva di altri due tagli dei tassi d'interesse USA quest'anno
. Attesa confermata dai recenti dati dell'inflazione, che è rimasta stabile al 2,7%, e da quelli del mercato del lavoro diffusi la scorsa settimana, che hanno confermato una debole crescita dei posti di lavoro (solo 50mila in più a dicembre). I Fedwatch
, cioè le scommesse sui prossimi interventi sui tassi d'interesse, indicano per la riunione del 28 gennaio una probabilità del 97,2% che il costo del denaro sia mantenuto all'attuale livello del 3,50-3,75%, ma ci si attende un taglio di 25 punti entro il primo semestre
ed un altro della stessa misura
, con una probabilità più bassa, entro la fine dell'anno.