USA, spesa per costruzioni sale più delle attese a dicembre

(Teleborsa) - Sale più delle attese la spesa per costruzioni
in USA
a dicembre 2025
. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si attesta a 2.168,8 miliardi di dollari
, registrando una crescita dello 0,3% su base mensile, rispetto al +0,2% delle stime degli analisti e dopo il -0,2% di novembre.
Su base annua si è visto invece un decremento dello 0,4%.
Tra le costruzioni private
, le cui spese sono salite dello 0,5% a 1.647,1 miliardi di dollar
i, quelle di tipo residenziale
sono cresciute dell'1,5% a 916,2 miliardi di dollari
. La spesa in ambito pubblico
ha segnato un calo dello 0,5% a 521,7 miliardi di dollari
.