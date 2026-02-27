USA, spesa per costruzioni sale più delle attese a dicembre

(Teleborsa) - Sale più delle attese la spesa perin. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si attesta a, registrando una crescita dello 0,3% su base mensile, rispetto al +0,2% delle stime degli analisti e dopo il -0,2% di novembre.Su base annua si è visto invece un decremento dello 0,4%.Tra le, le cui spese sono salite dello 0,5% ai, quelle di tiposono cresciute dell'1,5% a. La spesa in ambitoha segnato un calo dello 0,5% a