USA, spesa per costruzioni sale più delle attese a dicembre

(Teleborsa) - Sale più delle attese la spesa per costruzioni in USA a dicembre 2025. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si attesta a 2.168,8 miliardi di dollari, registrando una crescita dello 0,3% su base mensile, rispetto al +0,2% delle stime degli analisti e dopo il -0,2% di novembre.

Su base annua si è visto invece un decremento dello 0,4%.

Tra le costruzioni private, le cui spese sono salite dello 0,5% a 1.647,1 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale sono cresciute dell'1,5% a 916,2 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico ha segnato un calo dello 0,5% a 521,7 miliardi di dollari.
