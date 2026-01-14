Milano 16:07
45.683 +0,35%
Nasdaq 16:07
25.409 -1,29%
Dow Jones 16:07
49.007 -0,38%
Londra 16:07
10.163 +0,26%
Francoforte 16:06
25.309 -0,44%

Perde Biogen sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Biogen sul mercato di New York
Si muove in perdita la compagnia biotecnologica americana, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,29% sui valori precedenti.
Condividi
```