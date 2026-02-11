Milano 15:55
46.605 -0,42%
Nasdaq 16:20
25.048 -0,32%
Dow Jones 16:20
50.043 -0,29%
Londra 15:55
10.454 +0,96%
Francoforte 16:20
24.875 -0,45%

New York: violenta contrazione per Etsy

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per Etsy
Pressione sul gestore di una piattaforma di e-commerce, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,79%.
Condividi
```