Milano 9:49
45.711 +0,41%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:49
10.168 +0,30%
25.420 0,00%

Petrolio a 60,78 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del greggio Wti a 60,78 dollari per barile alle 08:30.
