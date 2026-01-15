Milano 13:33
Londra: scambi al rialzo per LondonMetric Property

(Teleborsa) - Avanza la società di investimento inglese specializzata in immobili commerciali, che guadagna bene, con una variazione del 2,56%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100, ad evidenza del fatto che il movimento di LondonMetric Property subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di LondonMetric Property. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, LondonMetric Property evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,025 sterline. Primo supporto a 1,972. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1,939.

