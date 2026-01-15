Londra: scambi al rialzo per LondonMetric Property

(Teleborsa) - Avanza la società di investimento inglese specializzata in immobili commerciali
, che guadagna bene, con una variazione del 2,56%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100
, ad evidenza del fatto che il movimento di LondonMetric Property
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di LondonMetric Property
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, LondonMetric Property
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,025 sterline. Primo supporto a 1,972. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1,939.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)