Londra: andamento rialzista per LondonMetric Property

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di la società di investimento inglese specializzata in immobili commerciali, con una variazione percentuale del 2,06%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di LondonMetric Property più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di LondonMetric Property confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,947 sterline con primo supporto visto a 1,9. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,873.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
