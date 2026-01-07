Londra: andamento rialzista per LondonMetric Property

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di la società di investimento inglese specializzata in immobili commerciali
, con una variazione percentuale del 2,06%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di LondonMetric Property
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di LondonMetric Property
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,947 sterline con primo supporto visto a 1,9. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,873.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)