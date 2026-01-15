Milano 9:53
45.795 +0,32%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 9:53
10.188 +0,03%
25.269 -0,07%

Londra: scatto rialzista per 3i Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scatto rialzista per 3i Group
Prepotente rialzo per la società d'investimenti con sede a Londra, che mostra una salita bruciante del 4,02% sui valori precedenti.
Condividi
```