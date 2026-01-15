New York: si concentrano le vendite su Devon Energy

società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 3,55%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 37,75 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 35,89. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 39,62.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)