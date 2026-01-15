Milano 17:35
45.850 +0,44%
Nasdaq 20:17
25.679 +0,84%
Dow Jones 20:17
49.575 +0,86%
Londra 17:35
10.239 +0,54%
Francoforte 17:35
25.352 +0,26%

New York: si concentrano le vendite su Devon Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, che tratta con una perdita del 3,55%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Devon Energy rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Devon Energy rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 37,75 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 35,89. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 39,62.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
