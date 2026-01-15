Milano 17:35
45.850 +0,44%
Nasdaq 20:17
25.679 +0,84%
Dow Jones 20:17
49.575 +0,86%
Londra 17:35
10.239 +0,54%
Francoforte 17:35
25.352 +0,26%

New York: si concentrano le vendite su Devon Energy

New York: si concentrano le vendite su Devon Energy
Ribasso composto e controllato per la società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, che presenta una flessione del 3,55% sui valori precedenti.
