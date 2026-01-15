Milano 17:35
45.850 +0,44%
Nasdaq 20:17
25.679 +0,84%
Dow Jones 20:17
49.575 +0,86%
Londra 17:35
10.239 +0,54%
Francoforte 17:35
25.352 +0,26%

Petrolio a 59,36 dollari alle 19:30

Petrolio a 59,36 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 59,36 dollari per barile alle 19:30.
