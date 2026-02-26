Milano
12:04
47.213
+0,09%
Nasdaq
25-feb
25.329
0,00%
Dow Jones
25-feb
49.482
+0,63%
Londra
12:04
10.828
+0,20%
Francoforte
12:04
25.237
+0,24%
Giovedì 26 Febbraio 2026, ore 12.21
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 64,61 dollari alle 11:30
Petrolio a 64,61 dollari alle 11:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
26 febbraio 2026 - 11.30
Prezzo del greggio Wti a 64,61 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 65,29 dollari alle 19:30
Petrolio a 64,27 dollari alle 11:30
Petrolio a 64,24 dollari alle 15:40
Petrolio a 66,07 dollari alle 15:40
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
-1,01%
Altre notizie
Petrolio a 62,66 dollari alle 19:30
Petrolio a 60,36 dollari alle 08:30
Petrolio a 63,14 dollari alle 15:40
Petrolio a 63,96 dollari alle 08:30
Petrolio a 63,44 dollari alle 19:30
Petrolio a 62,79 dollari alle 19:30
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto