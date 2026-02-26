Milano 12:04
47.213 +0,09%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 12:04
10.828 +0,20%
Francoforte 12:04
25.237 +0,24%

Petrolio a 64,61 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 64,61 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 64,61 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```