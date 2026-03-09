Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:50
24.667 +0,10%
Dow Jones 19:50
47.149 -0,74%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Natural Gas (Amsterdam) a 62,8 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 62,8 euro/MWH alle 08:45.
