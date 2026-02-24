Milano 14:15
46.537 -0,35%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:15
10.681 -0,03%
Francoforte 14:15
24.959 -0,13%

Oro: 5.176,33 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 5.176,33 dollari alle 11:30
L'Oro vale 5.176,33 dollari l'oncia (-0,99%) alle 11:30.
Condividi
```