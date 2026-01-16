Milano 9:43
45.747 -0,23%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 9:43
10.218 -0,21%
25.304 -0,19%

Petrolio a 59,36 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 59,36 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 59,36 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```