Milano 9:09
44.743 -0,03%
Nasdaq 19-dic
25.346 0,00%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 9:09
9.865 -0,33%
24.324 +0,15%

Petrolio a 57,2 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 57,2 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 57,2 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```