Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:25
25.826 +0,23%
Dow Jones 20:25
49.509 +0,01%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Petrolio a 58,86 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 58,86 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 58,86 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```