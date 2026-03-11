Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 18:07
24.995 +0,15%
Dow Jones 18:07
47.413 -0,62%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

Cambi: euro a 1,159 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Euro a 1,159 sul dollaro alle 15:41.
