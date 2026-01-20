Milano 13:11
44.555 -1,42%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:11
10.089 -1,04%
Francoforte 13:11
24.565 -1,58%

GOLD del 19/01/2026

Finanza
GOLD del 19/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio

Seduta decisamente positiva per il metallo giallo, che ha terminato in rialzo dell'1,65%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'oro mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 4.699,1. Rischio di discesa fino a 4.614,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 4.783,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```