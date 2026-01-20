Madrid: peggiora MAPFRE

(Teleborsa) - Retrocede molto la società spagnola che opera nel mercato assicurativo
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,62%.
L'andamento della società che opera nel settore delle assicurazioni
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di MAPFRE
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,157 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,049. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,265.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)