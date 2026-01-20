Milano 13:15
Madrid: peggiora MAPFRE

Migliori e peggiori
Madrid: peggiora MAPFRE
(Teleborsa) - Retrocede molto la società spagnola che opera nel mercato assicurativo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,62%.

L'andamento della società che opera nel settore delle assicurazioni nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di MAPFRE è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,157 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,049. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,265.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
