Milano 14:25
44.129 -1,31%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 14:25
10.113 -0,13%
Francoforte 14:25
24.365 -1,37%

Madrid: calo per Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: calo per Indra
Ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che presenta una flessione dell'1,80%.
Condividi
```