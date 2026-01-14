Milano 14:07
45.660 +0,30%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:07
10.172 +0,34%
Francoforte 14:07
25.309 -0,44%

Madrid: performance negativa per Banco de Sabadel

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: performance negativa per Banco de Sabadel
Ribasso per la banca spagnola, che presenta una flessione del 2,16%.
Condividi
```