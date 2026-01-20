New York: acquisti a mani basse su Intel

(Teleborsa) - Protagonista il principale produttore di chip
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,63%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Intel
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del colosso dei semiconduttori
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Intel
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 49,95 USD. Primo supporto a 47,66. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 46,19.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)