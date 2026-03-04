Milano 17:35
45.337 +1,95%
Nasdaq 20:07
25.170 +1,82%
Dow Jones 20:07
48.804 +0,62%
Londra 17:35
10.568 +0,80%
Francoforte 17:35
24.205 +1,74%

New York: acquisti a mani basse su Western Digital

Migliori e peggiori, In breve
Seduta decisamente positiva per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che tratta in rialzo dell'8,47%.
