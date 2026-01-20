Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 20:01
25.071 -1,79%
Dow Jones 20:01
48.536 -1,67%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

Perde MicroStrategy Incorporated sul mercato di New York

(Teleborsa) - A picco l'azienda di analisi e business intelligence, che presenta un pessimo -7,93%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che MicroStrategy Incorporated mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,41%, rispetto a -2,56% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo status tecnico di MicroStrategy Incorporated è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 163,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 158. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 169,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
