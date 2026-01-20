Perde MicroStrategy Incorporated sul mercato di New York

(Teleborsa) - A picco l'azienda di analisi e business intelligence
, che presenta un pessimo -7,93%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che MicroStrategy Incorporated
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,41%, rispetto a -2,56% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status tecnico di MicroStrategy Incorporated
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 163,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 158. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 169,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)