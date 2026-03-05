Crolla a New York MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda di analisi e business intelligence
, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MicroStrategy Incorporated
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MicroStrategy Incorporated
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di MicroStrategy Incorporated
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 145,2 USD e primo supporto individuato a 137,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 153.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)