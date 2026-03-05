Milano 17:35
Crolla a New York MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda di analisi e business intelligence, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,88%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di MicroStrategy Incorporated evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MicroStrategy Incorporated rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di MicroStrategy Incorporated classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 145,2 USD e primo supporto individuato a 137,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 153.

