Milano 14:20
44.144 -1,27%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 14:20
10.109 -0,17%
Francoforte 14:20
24.373 -1,34%

Cambi: euro a 0,8732 sterline alle 11:30

Euro a 0,8732 sulla sterlina inglese alle 11:30.
