Milano 9:01
46.180 -0,09%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 9:01
10.434 +0,30%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Cambi: euro a 181,82 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Euro a 181,82 sullo yen alle 08:30.
