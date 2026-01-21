Milano 10:47
Finanza
GOLD del 20/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio

Ottima performance per il metallo giallo, che ha terminato in rialzo attestandosi a 4.763,5.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'oro rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4.819,6. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4.651,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4.987,9.


