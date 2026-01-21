Milano 10:49
44.373 -0,76%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:49
10.122 -0,05%
Francoforte 10:48
24.553 -0,61%

Natural Gas (Amsterdam) a 34,55 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 34,55 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 34,55 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```