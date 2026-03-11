Milano
Mercoledì 11 Marzo 2026, ore 18.28
Petrolio a 86,25 dollari alle 15:40
Energia
,
In breve
,
Finanza
11 marzo 2026 - 15.40
Prezzo del greggio Wti a 86,25 dollari per barile alle 15:40.
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
+4,26%
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto