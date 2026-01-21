Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 20:31
25.316 +1,32%
Dow Jones 20:31
49.092 +1,24%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

Petrolio a 60,63 dollari alle 19:30

Petrolio a 60,63 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 60,63 dollari per barile alle 19:30.
