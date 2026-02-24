Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 19:47
24.978 +1,09%
Dow Jones 19:47
49.280 +0,98%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

Petrolio a 65,93 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 65,93 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 65,93 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```