Martedì 24 Febbraio 2026, ore 20.04
Petrolio a 65,93 dollari alle 19:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
24 febbraio 2026 - 19.30
Prezzo del greggio Wti a 65,93 dollari per barile alle 19:30.
