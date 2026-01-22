Analisi Tecnica: indice DAX del 21/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio
Discesa moderata per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata del 21 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,58% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 25.088,6. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 24.297,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 24.033,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)