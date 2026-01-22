Milano 9:39
Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 21/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 gennaio

Appiattita la performance di indice spagnolo, che porta a casa un modesto +0,06%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di IBEX 35. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 17.623,9. Primo supporto visto a 17.342,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 17.244,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
