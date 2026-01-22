Milano 11:29
44.976 +1,10%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 11:29
10.216 +0,77%
Francoforte 11:29
24.896 +1,36%

Cambi: euro a 0,928 Franchi svizzeri alle 11:30

Cambi: euro a 0,928 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,928 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
