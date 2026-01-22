Milano 13:17
44.951 +1,04%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:17
10.167 +0,29%
Francoforte 13:17
24.853 +1,19%

Londra: scambi al rialzo per Hiscox

Migliori e peggiori
Londra: scambi al rialzo per Hiscox
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'assicuratore con sede nelle Bermuda, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,69%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hiscox più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 15,45 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 15. L'equilibrata forza rialzista di Hiscox è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 15,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```