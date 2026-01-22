Milano 13:16
44.949 +1,03%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:16
10.167 +0,28%
Francoforte 13:16
24.850 +1,18%

Londra: nuovo spunto rialzista per Hiscox

Balza in avanti l'assicuratore con sede nelle Bermuda, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,56%.
