Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 19:52
25.553 +0,89%
Dow Jones 19:52
49.511 +0,88%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

New York: amplia l'ascesa Autodesk

Prepotente rialzo per la software house statunitense, che mostra una salita bruciante del 4,35% sui valori precedenti.
