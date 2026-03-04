Milano
17:30
45.338
+1,96%
Nasdaq
17:32
25.078
+1,45%
Dow Jones
17:32
48.800
+0,62%
Londra
17:29
10.552
+0,65%
Francoforte
17:30
24.216
+1,79%
Mercoledì 4 Marzo 2026, ore 17.49
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ A New York, forte ascesa per AppLovin
A New York, forte ascesa per AppLovin
Migliori e peggiori
,
In breve
04 marzo 2026 - 16.10
Seduta decisamente positiva per la
piattaforma tecnologica di applicazioni
, che tratta in rialzo del 6,10%.
Condividi
Leggi anche
New York: in acquisto AppLovin
New York: perdite consistenti per AppLovin
New York: accelera AppLovin
New York: andamento negativo per AppLovin
Argomenti trattati
New York
(485)
Titoli e Indici
Applovin
+5,49%
Altre notizie
A New York corre AppLovin
New York: andamento rialzista per AppLovin
New York: scatto rialzista per AppLovin
New York: acquisti a mani basse su AppLovin
Crolla a New York AppLovin
New York: AppLovin scende verso 376,9 USD
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto