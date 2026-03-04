Milano 17:30
45.338 +1,96%
Nasdaq 17:32
25.078 +1,45%
Dow Jones 17:32
48.800 +0,62%
Londra 17:29
10.552 +0,65%
Francoforte 17:30
24.216 +1,79%

A New York, forte ascesa per AppLovin

Seduta decisamente positiva per la piattaforma tecnologica di applicazioni, che tratta in rialzo del 6,10%.
