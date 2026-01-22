New York: risultato positivo per Procter & Gamble

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso dei beni di largo consumo
, che avanza bene del 2,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Procter & Gamble
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big di Cincinnati
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Procter & Gamble
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 151,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 148,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 154,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)