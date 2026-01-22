Milano 17:35
Migliori e peggiori
New York: risultato positivo per Procter & Gamble
(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso dei beni di largo consumo, che avanza bene del 2,88%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Procter & Gamble evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big di Cincinnati rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Procter & Gamble è in rafforzamento con area di resistenza vista a 151,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 148,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 154,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
