Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 18:14
25.542 +0,85%
Dow Jones 18:14
49.543 +0,95%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

New York: balza in avanti Procter & Gamble

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti Procter & Gamble
Apprezzabile rialzo per il colosso dei beni di largo consumo, in guadagno del 2,81% sui valori precedenti.
Condividi
```