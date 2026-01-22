Milano 11:37
44.943 +1,02%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 11:37
10.207 +0,68%
Francoforte 11:37
24.870 +1,26%

Parigi: andamento rialzista per Danone

(Teleborsa) - Avanza il produttore di alimenti e bevande, che guadagna bene, con una variazione del 3,06%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Danone, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Danone, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 68,23 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 70,31. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 67,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
