Parigi: giornata negativa in Borsa per Danone

produttore di alimenti e bevande

Danone

CAC40

Danone

(Teleborsa) - Scende sul mercato il, che soffre con un calo del 9,10%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 64,35 Euro con prima area di resistenza vista a 70,11. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 61,79.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)