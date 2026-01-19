Milano 17:35
Parigi: si concentrano le vendite su Danone

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di alimenti e bevande, con una flessione dell'1,99%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Danone rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Danone, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 73,7 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 74,36. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 73,46.

