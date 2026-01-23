Milano 15:53
44.651 -0,98%
Nasdaq 15:53
25.491 -0,11%
Dow Jones 15:53
49.057 -0,66%
Londra 15:53
10.139 -0,10%
Francoforte 15:53
24.830 -0,11%

Cambi: euro a 0,8683 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8683 sterline alle 15:41
Euro a 0,8683 sulla sterlina inglese alle 15:41.
Condividi
```