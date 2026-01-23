Intel, la trimestrale affonda il titolo

Intel

(Teleborsa) - Le azioni dihanno registrato un forte crollo nelle contrattazioni after-hours di Wall Street, dopo aver alzato il velo sulla trimestrale e in seguito alle dichiarazioni del, che ha fornito previsioni secondo gli analisti poco incoraggianti.Il colosso dei semiconduttori ha chiuso ilcon ricavi in calo del 4,1% a 13,7 miliardi di dollari, mentre l'utile per azione si è attestato a 15 centesimi. Le attese del mercato erano per un fatturato di 13,4 miliardi di dollari e u EPS di 9 centesimi.Quanto alla, nella società prevede ricavi tra 11,7 e 12,7 miliardi di dollari contro le precedenti stime di 12,5 miliardi di dollari. L'EPS atteso a zero rispetto ai 0,05 euro indicati in precedenza."Il titolo crolla dopo la trimestrale, un'ottima occasione per gli investitori per scaricare il titolo dopo la performance assolutamente anomala vista nelle ultime settimane, parliamo di oltre un +50% nelle ultime 4 settimane, a partire dalla settimana di Natale", ha commentatoDavid Pascucci, Market Analyst di XTB.