Milano 17:29
44.739 -0,78%
Nasdaq 17:31
25.644 +0,49%
Dow Jones 17:31
49.119 -0,54%
Londra 17:30
10.134 -0,16%
Francoforte 17:30
24.859 +0,01%

New York: vendite diffuse su Intel

Retrocede molto il principale produttore di chip, che esibisce una variazione percentuale negativa del 15,81%.
