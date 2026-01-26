Milano 17:22
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 23/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 gennaio

Seduta trascurata per l'Eurostoxx 50, che archivia la giornata con un timido -0,13%.

Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 6.049 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 5.856 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento dell'Eurostoxx 50 è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 6.049.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
